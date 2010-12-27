У Никольского собора высадят молодые каштаны, липы и клены

Всего в 2019 году в городских парках и садах планируется высадить около 12 тысяч деревьев.

В Никольском саду в скором времени высадят 33 саженца клена, липы и каштана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Садовники высадят деревья, которые специально были выращены в нашем регионе, они адаптированы к суровым условиям. Сейчас в Никольском саду растут 300 деревьев, и к ним присоединятся 24 липы, 6 кленов и 3 каштана.

Совсем недавно в саду полностью засохли 8 вязов, так как они заразились голландской неизлечимой болезнью. Для того, чтобы убрать засохшие деревья, пришлось получить разрешение КГИОП.

Всего в 2019 году в городских парках и садах планируется высадить около 12 тысяч деревьев.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга