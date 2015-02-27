Реставрацию колокольни Никольского собора завершат до конца года

На данный момент идёт процесс золочения главки культурного памятника.

Колокольню Николо-Богоявленского Морского собора в Северной столице намерены отреставрировать до конца текущего года. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Напомним, работы стартовали в 2021 году. Реставраторы уже усилили и перебрали перекрытия, восстановили штукатурку и покрасили фасады. Кроме того, прошла реставрация элементов лепного декора, в том числе капителей колонн, головок херувимов, лепного орнамента, факелов-светильников.

На данный момент идёт процесс золочения главки культурного памятника: аналогичные манипуляции уже провели с крестом. После его установки состоятся демонтажные и гидроизоляционные работы.

Фото: Правительство Петербурга