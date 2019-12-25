Мужчина упал в Неву с Биржевой площади

По предварительным данным, упавший хотел продемонстрировать возможности своего вестибулярного аппарата и пройти по парапету.

Мужчина сорвался с парапета на Биржевой площади в Петербурге и упал в реку Неву. Об этом 5 июня пишет 78.ru.

По предварительным данным, упавший хотел продемонстрировать возможности своего вестибулярного аппарата и пройти по парапету, однако не выдержал и свалился в воду. Возле горожанина собралась толпа людей, очевидцы помогли ему и вызвали на место медиков скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что во дворе на проспекте Косыгина водитель Haval сбил третьеклассницу, переходившую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы.

Фото: Piter.TV