Мужчина упал в Неву с Биржевой площади

Мужчина сорвался с парапета на Биржевой площади в Петербурге и упал в реку Неву. Об этом 5 июня пишет 78.ru.
По предварительным данным, упавший хотел продемонстрировать возможности своего вестибулярного аппарата и пройти по парапету, однако не выдержал и свалился в воду. Возле горожанина собралась толпа людей, очевидцы помогли ему и вызвали на место медиков скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что во дворе на проспекте Косыгина водитель Haval сбил третьеклассницу, переходившую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы.
Фото: Piter.TV
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