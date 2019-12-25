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Мужчина упал в Неву с Биржевой площади
Сегодня, 14:59
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Мужчина упал в Неву с Биржевой площади

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По предварительным данным, упавший хотел продемонстрировать возможности своего вестибулярного аппарата и пройти по парапету.

Мужчина сорвался с парапета на Биржевой площади в Петербурге и упал в реку Неву. Об этом 5 июня пишет 78.ru. 

По предварительным данным, упавший хотел продемонстрировать возможности своего вестибулярного аппарата и пройти по парапету, однако не выдержал и свалился в воду. Возле горожанина собралась толпа людей, очевидцы помогли ему и вызвали на место медиков скорой помощи. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что во дворе на проспекте Косыгина водитель Haval сбил третьеклассницу, переходившую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: биржевая площадь, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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