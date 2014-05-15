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Во дворе на Косыгина водитель Haval сбил третьеклассницу
Сегодня, 11:19
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Во дворе на Косыгина водитель Haval сбил третьеклассницу

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В результате аварии пострадавшая получила травмы.

Полицейские Красногвардейского района проводят проверку обстоятельств наезда на третьеклассницу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 июня возле дома 25 по проспекту Косыгина 46-летний водитель автомобиля Haval Jolion, двигаясь во дворе, сбил девятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все детали случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что на внешнем кольце КАД Петербурга в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen залетел на высокой скорости под фуру. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, проспект косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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