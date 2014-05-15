Во дворе на Косыгина водитель Haval сбил третьеклассницу

В результате аварии пострадавшая получила травмы.

Полицейские Красногвардейского района проводят проверку обстоятельств наезда на третьеклассницу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 июня возле дома 25 по проспекту Косыгина 46-летний водитель автомобиля Haval Jolion, двигаясь во дворе, сбил девятилетнюю девочку, переходившую проезжую часть. В результате аварии пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на внешнем кольце КАД Петербурга в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen залетел на высокой скорости под фуру.

Фото: Piter.TV