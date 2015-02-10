На внешнем кольце КАД Петербурга произошло смертельное ДТП

Авария случилась на 52-м километре во Всеволожском районе Ленобласти.

Накануне вечером на внешнем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась на 52-м километре во Всеволожском районе Ленобласти, автомобиль Volkswagen залетел на высокой скорости под фуру. "Легковушке" снесло крышу. Под фотографией авторы написали, что "предварительно, один человек погиб".

На месте происшествия собиралась пробка, там работали полицейские, сотрудники скорой помощи и МЧС. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Стародеревенской улице столкнулись Volkswagen, Skoda и Belgee. Тяжелые травмы получил водитель Volkswagen, он доставлен в городскую больницу.

Фото: Telegram / Мегаполис