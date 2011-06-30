На Стародеревенской столкнулись Volkswagen, Skoda и Belgee

Тяжелые травмы получил водитель Volkswagen.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Приморском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 4 июня на перекрестке Ситцевой и Стародеревенской улиц 24-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen и двигаясь от Богатырского проспекта, совершил поворот налево и столкнулся с машиной Skoda, которая двигалась во встречном направлении. В результате последнюю иномарку отбросило в авто Belgee, двигавшееся в попутном направлении.

Тяжелые травмы получил водитель Volkswagen, пострадавший госпитализирован в городскую больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП на Октябрьской набережной пострадали четверо. Столкнулись Lada, Changan и Infiniti.

Фото: Piter.TV