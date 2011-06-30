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На Стародеревенской столкнулись Volkswagen, Skoda и Belgee
Сегодня, 19:46
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На Стародеревенской столкнулись Volkswagen, Skoda и Belgee

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Тяжелые травмы получил водитель Volkswagen.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Приморском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 4 июня на перекрестке Ситцевой и Стародеревенской улиц 24-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen и двигаясь от Богатырского проспекта, совершил поворот налево и столкнулся с машиной Skoda, которая двигалась во встречном направлении. В результате последнюю иномарку отбросило в авто Belgee, двигавшееся в попутном направлении. 

Тяжелые травмы получил водитель Volkswagen, пострадавший госпитализирован в городскую больницу. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в массовом ДТП на Октябрьской набережной пострадали четверо. Столкнулись Lada, Changan и Infiniti.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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