В массовом ДТП на Октябрьской набережной пострадали четверо

Столкнулись Lada, Changan и Infiniti.

В Невском районе Петербурга накануне произошло ДТП. По данному факту проводится проверка, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На Октябрьской набережной 54-летний водитель автомобиля Lada не уступил дорогу машине Changan 23-летнего мужчины. В результате транспортные средства столкнулись, и "китаец" влетел в Infiniti, авто вел 54-летний водитель.

Пострадали четыре человека: водители Lada и Changan, а также пассажиры последней машины – двое мужчин в возрасте 27 и 30 лет, у всех зафиксированы травмы различной степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетний питбайкер в алкогольном опьянении наехал на забор в Ленобласти. В отношении него составлены административные материалы.

Видео: Telegram / Конкретно.ру