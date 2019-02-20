Уволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры напал на жителя Кудрово

Он требовал показать квартиру и уверял, что молодой человек живет без регистрации и снимает квартиру с нарушениями.

Уволенный за употребление наркотиков сотрудник военной комендатуры ночью напал на жителя Кудрово. Инцидент произошел около двух часов ночи 20 февраля в подъезде дома 11, корпус 1, по улице Столичной в Кудрово. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Со слов пострадавшего, когда он заходил в подъезд, за ним зашел подозрительный мужчина. Он стал предъявлять удостоверение военной комендатуры и требовать показать квартиру, в которой живет молодой человек. "Военный комендант" пытался доказать, что молодой человек живёт без регистрации и снимает квартиру с нарушениями. Угрожал арестовать и постоянно выбивал из рук телефон, когда его пытались сфотографировать. Всё это попало на камеры видеонаблюдения в подъезде.

По словам пострадавшего, у нападавшего были при себе наручники и нож, которые он пытался постоянно достать. Пострадавшему удалось позвонить в "112" и до прибытия полиции удерживать нападавшего, что видно на кадрах. Наряд полиции прибыл через 10 минут.

Предварительно, мужчина находился в опьянении (каким сейчас устанавливает полиция). Выяснилось, что задержанный - Александр Дмитриевич Малиновский - бывший сотрудник военной комендатуры Санкт-Петербурга.

Его уволили за употребление наркотических средств. Но каким образом у него оказалось действующее удостоверение, не известно. Пострадавший получил ушибы мягких тканей головы и предплечья, написал заявление в полицию и сейчас лечится дома. Подозреваемого доставили в 128 отделение г. Всеволожска. По словам потерпевшего, сейчас сотрудники полиции пытаются всё представить, как банальное недоразумение.

Фото и видео: Piter.TV