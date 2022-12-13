Его задержали очевидцы.

В Омске наркоман толкнул женщину под маршрутку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на Магистральной улице. Мужчина толкнул женщину, когда маршрутка подъезжала к остановке, и пытался сбежать с места. Его поймали очевидцы.

Также сообщается, что задержанный пытался выколоть себе глаз. В отношении наркомана возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Пострадавшая женщина не получила серьезных травм.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру.

Видео: Telegram / SHOT