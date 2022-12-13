В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей.

В Иркутской области легковой автомобиль попал под фуру. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вблизи поселка Маркова. Из-за гололеда водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фуру. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей. Кобзев выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Также глава Иркутской области отметил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что под Тулой перевернулся ЗРК С-400.

Видео: Telegram / #кобзевнасвязи