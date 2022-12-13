Mash: под Тулой перевернулся ЗРК С-400

СМИ: водитель мог не справиться с управлением.

В Тульской области, вблизи деревни Прудное перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400. Соответствующее заявление сделали представители Telegram-канала Mash. Авторы поста отметили, что инцидент с боевой техникой произошел на территории шоссе М2-Крым около 10:30 утра по местному времени, которое совпадает с московским. Специалисты отметили, что стоимость одной такой машины ЗРК составляет около 13 миллиардов рублей. Представители ТГ-канала Shot добавили о том, что по предварительной версии водитель техники не справился с управлением транспортным средством. Изначально комплекс ехал в колонне из восьми машин, но затем - отстал по дороге. Пострадал шофер, который сломал себе руку. Те боеприпасы, которые вез ЗРК, не активировались после ДТП.

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Фото и видео: Telegram / Mash