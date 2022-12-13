На дороге Гатчина-Куровицы в аварии с Газелью погиб 18-летний водитель BMW

Полиция Гатчинского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
На 9 км автодороги Гатчина-Куровицы 20 апреля в полдень 18-летний водитель BMW при обгоне по полосе встречного движения совершил столкновение с автомобилем "Газель", под управлением 53-летнего водителя, поворачивавшего налево.
В результате ДТП водитель BMW скончался на месте происшествия. Полиция устанавливает детали происшествия.
Ранее появилось видео жесткого ДТП с наездом на пешехода на Лиговском проспекте.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото: ВКонтакте/ АВТО Гатчина (Данил Данилов)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все