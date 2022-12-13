На дороге Гатчина-Куровицы в аварии с Газелью погиб 18-летний водитель BMW

18-летний водитель BMW при обгоне по полосе встречного движения совершил столкновение с автомобилем "Газель".

Полиция Гатчинского района Ленинградской области проводит проверку по факту смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 9 км автодороги Гатчина-Куровицы 20 апреля в полдень 18-летний водитель BMW при обгоне по полосе встречного движения совершил столкновение с автомобилем "Газель", под управлением 53-летнего водителя, поворачивавшего налево.

В результате ДТП водитель BMW скончался на месте происшествия. Полиция устанавливает детали происшествия.

Ранее появилось видео жесткого ДТП с наездом на пешехода на Лиговском проспекте.

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Фото: ВКонтакте/ АВТО Гатчина (Данил Данилов)