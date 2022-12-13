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Появилось видео жесткого ДТП с наездом на пешехода на Лиговском проспекте

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В результате ДТП 62-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП.

Полиция устанавливает детали ночного ДТП на Лиговском проспекте, в котором серьёзно пострадала 62-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным МВД, около часа ночи 20 апреля 30-летний водитель BMW на пересечении Лиговского проспекта и улицы Разъезжей сбил 62-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. По предварительным данным, водитель был трезв.

В результате ДТП женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП.

Видео: Piter.tv

Теги: лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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