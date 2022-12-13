Иномарка сбила пенсионерку у подземного перехода на Лиговском

В ночь на четверг, 20 апреля, у подземного перехода рядом со станцией метро "Лиговский проспект" произошла авария. Иномарка сбила пенсионерку на большой скорости. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
63-летняя пострадавшая осталась жива. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пользователи в комментариях недоумевают, как такое серьёзное ДТП могло произойти на месте подземного перехода.
В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Ранее мы сообщили о том, что водитель без прав погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Ленобласти
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алина Адриянова)
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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