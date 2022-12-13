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Иномарка сбила пенсионерку у подземного перехода на Лиговском

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63-летняя женщина осталась жива, однако её состояние оценивают как тяжёлое.

В ночь на четверг, 20 апреля, у подземного перехода рядом со станцией метро "Лиговский проспект" произошла авария. Иномарка сбила пенсионерку на большой скорости. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

63-летняя пострадавшая осталась жива. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пользователи в комментариях недоумевают, как такое серьёзное ДТП могло произойти на месте подземного перехода.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алина Адриянова)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:15

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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