Иномарка сбила пенсионерку у подземного перехода на Лиговском

63-летняя женщина осталась жива, однако её состояние оценивают как тяжёлое.

В ночь на четверг, 20 апреля, у подземного перехода рядом со станцией метро "Лиговский проспект" произошла авария. Иномарка сбила пенсионерку на большой скорости. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

63-летняя пострадавшая осталась жива. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пользователи в комментариях недоумевают, как такое серьёзное ДТП могло произойти на месте подземного перехода.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алина Адриянова)