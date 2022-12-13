Водитель без прав погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Ленобласти

43-летнего мужчину лишили права управления ТС на срок 18 месяцев по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Во вторник, 18 апреля, на 35 км. а/д "Петергоф-Кейкино" в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб лишённый прав водитель. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 43-летнего мужчину лишили права управления ТС на срок 18 месяцев по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Тем не менее он сел за руль Opel Astra, и, не справившись с управлением, врезался в опору ЛЭП с последующим опрокидыванием авто.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Проверку по факту случившегося проводит СО ОМВД РФ по Ломоносовскому району.

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Фото: Pxhere