В аварии с автобусом на КАД погиб 60-летний водитель Renault Logan

Водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом Volgabus. Позже он скончался в больнице.

В ночь на понедельник, 17 апреля, в Северной столице случилось смертельное ДТП с участием иномарки и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.



Авария произошла примерно в 00:30 на внешнем кольце КАД, у дома №1 по Предпортовой улице. Как было установлено, 25-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом Volgabus под управлением 60-летнего водителя.



В результате ДТП легковушка загорелась, её водитель был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже мужчина скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливают правохранители.

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