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При столкновении Mercedes и Lexus на ЗСД пострадал семилетний мальчик
Сегодня, 8:32
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При столкновении Mercedes и Lexus на ЗСД пострадал семилетний мальчик

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Мальчик находился на пассажирском сидении и был пристёгнут.

В воскресенье, 16 апреля, на 48 км "ЗСД" произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате пострадал семилетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 22-летний водитель Mercedes Benz не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим наездом на силовые ограждения с левой и справой стороны по ходу движения. Затем машина столкнулась с двигавшимся в попутном направлении Lexus RX 350 под управлением 40-летнего мужчины.

В результате аварии семилетний пассажир Lexus гематомой лба, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу. В момент ДТП находился на заднем сидении и был пристегнут ремнём безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что котенок-сфинкс пропал после смертельного ДТП на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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