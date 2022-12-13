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Котенок-сфинкс пропал после смертельного ДТП на трассе "Кола"
Сегодня, 20:37
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Котенок-сфинкс пропал после смертельного ДТП на трассе "Кола"

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Четырехмесячный сфинкс  находился в переноске.

В пятницу, 14 апреле, на 87-м километре трассы "Кола" столкнулись машины Skoda и Kia. В результате случившегося погибли оба водителя. 

Во время ДТП из салона  Skoda пропал котенок. Четырехмесячный сфинкс  находился в переноске.

Владельцы животного опубликовали посты в соцсетях с фотографией питомца.  Они разыскивают человека, который вынес малыша из авто. Они просят людей, забравших сфинкса, откликнуться и позвонить по телефону +79626844513. Котенок был любимцем семьи, с которой случилась трагедия. О нем есть кому позаботиться.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, животные, поиски котенка, пропал котенок в дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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