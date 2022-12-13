В Оренбурге собаки загрызли ребенка

Мальчик попытался убежать, но животные повалили его на землю и загрызли.

В Оренбурге стая собак напала на маленького мальчика. Ребенок скончался на улице Кольцевой около гаражей. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Тело малыша нашли прохожие. Известно, что ребенок играл с друзьями на улице, когда на него накинулись бродячие собаки. Мальчик попытался убежать, но животные повалили его на землю и загрызли.

Пострадавший умер до приезда скорой. Личность малыша устанавливается.

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Shot