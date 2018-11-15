Парламентская ассамблея ОДКБ избрала Вячеслава Володина на пост председателя

Спикер Госдумы занял новую должность.

Парламентская ассамблея ОДКБ на заседании избрала Вячеслава Володина на пост председателя Спикер Госдумы в течение трех лет будет выполнять обязанности руководителя ассамблеи. Об этом сообщили представители организации днем 5 ноября. Решение принято на пленарном заседании ОДКБ, которое проводилось в Минобороны Армении. Кандидатуру Володина на должность выдвинул спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков.

Володин с 2010 по 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства. С 2011 по 2016 год он трудился в качестве первого замруководителя администрации президента РФ. Затем чиновнику дали должность председателя Государственной Думы России.



Напомним, что в Организацию договора о коллективной безопасности входят Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Таджикистан.

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Фото: Piter.tv

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