Далее инициатива направится на рассмотрение в Госдуму.

Совфед намерен до 1 декабря подготовить законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по социальной политике Инну Святенко и Валентину Матвиенко.

Политики отметили, что необходимо описать эмоциональную и моральную составляющую вопроса. Сейчас спикеры пытаются проанализировать правоприменительную практику и состояние законодательства в данной области. Инициатива разрабатывается совместно с депутатами Государственной думы, ведутся рабочие встречи и консультации со специалистами. После разработки проект он будет передан в Госдуму.

По мнению членов СФ, это будет сложный закон, так как нужно учесть все нюансы семейно-бытового насилия. Однако они добавили, что сейчас в стране принятие данного закона как никогда актуально. Представителям Совета Федерации также важно услышать мнение правоохранительных органов, чтобы обеспечить действенное функционирование закона.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ВШЭ с Анной Митяниной обсудили домашнее насилие в Петербурге.

Фото: Piter.tv

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