Поправки в Конституцию коснутся русского языка

Это нововведение закрепит связующую и объединяющую роль языка.

Поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, направлены на всестороннее развитие государства, защиту интересов страны и каждого гражданина. Особое внимание было уделено нововведению, касающемуся русского языка.

В частности, изменения предлагается внести в первую часть Статьи 68 Конституции, которая сейчас выглядит следующим образом:

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

После принятия правок она будет такой:

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

Высокий статус русского языка и так закреплен в законе, однако теперь в Конституции предлагается подчеркнуть его связующую и объединяющую сущность. В поправках говорится, что русский язык является государствообразующим народа, однако культурная самобытность других народов при этом никак не ущемляется.

На территории РФ проживает более 200 различных этногрупп, народностей, и культура каждого уникальна. Где-то есть свои языки, где-то наречия, но именно русский язык объединяет все народы. Предлагаемая поправка отражает интересы всех граждан страны, ведь речь идет не только об объединяющем русском языке, но и о многонациональности российского народа.

"В поправке все детально прописано. Ни один народ, проживающий на территории Российской Федерации, не должен ущемляться — все мы равны. И у нас есть русский язык, который всех объединяет. Это одна из самых значимых поправок", — отметил оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло.

Ранее Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию. Этот день станет выходным.

Фото: culture.ru