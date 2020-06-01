За час на участке проголосовать смогут не более восьми человек.

Президент России Владимир Путин назвал новую дату голосования по поправкам в Конституцию. Предложение провести его 1 июля сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время рабочего совещания. Глава государства с датой согласился.

1 июля смотрится как день вполне подходящий. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что на проведении голосования экономить не стоит. Элла Памфилова отметила, что проголосовать можно будет на избирательном участке, на улице рядом с ним, а также на дому. При этом участки откроются за 7 дней до 1 июля. Проголосовать досрочно смогут все желающие.

Во время голосования будут соблюдены все санитарные меры предосторожности. Например, за час на участке проголосовать смогут не более восьми человек. Во время надомного голосования члены комиссий не будут входить в квартиры.

Ранее Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции.

Видео: Совещание Владимира Путина с рабочей группой по конституционным поправкам от 01.06.2020