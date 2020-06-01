Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции. По его словам, Владимир Путин объявит её, когда посчитает нужным.
Журналисты задали Пескову вопрос — означает ли назначение дат парада Победы и "Бессмертного полка" то, что власти планомерно идут к объявлению даты голосования по поправкам в Конституцию.
Президент всех призывает не "интуичить".
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, Владимир Путин при принятии решений опирается на данные от учёных и специалистов профильных ведомств.
Ранее мы писали, что Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе.
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