Президент всех призывает не "интуичить".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции. По его словам, Владимир Путин объявит её, когда посчитает нужным.

Журналисты задали Пескову вопрос — означает ли назначение дат парада Победы и "Бессмертного полка" то, что власти планомерно идут к объявлению даты голосования по поправкам в Конституцию.

Президент всех призывает не "интуичить". Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, Владимир Путин при принятии решений опирается на данные от учёных и специалистов профильных ведомств.

Ранее мы писали, что Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе.