Президент России Владимир Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе — 1 или 2 июня. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Ожидается, что голосование пройдёт 1 июля, однако официальная процедура начнётся 25 июня — на следующий день после парада Победы. Он, напомним, назначен на 24 июня.
Источники издания отмечают, что власть рассчитывает на мобилизационный эффект и воодушевление, который вызовет парад. Также это можно будет расценить как "победу над вирусом".
Путин может назвать дату голосования сегодня, в понедельник, 1 июня. Но официального подтверждения этой информации нет.
Ранее СМИ писали, что голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней.
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