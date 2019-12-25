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Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе
Сегодня, 11:07
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matveyvn

Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе

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Ожидается, что оно пройдёт 1 июля.

Президент России Владимир Путин может назначить дату голосования по Конституции на этой неделе — 1 или 2 июня. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Ожидается, что голосование пройдёт 1 июля, однако официальная процедура начнётся 25 июня — на следующий день после парада Победы. Он, напомним, назначен на 24 июня.

Источники издания отмечают, что власть рассчитывает на мобилизационный эффект и воодушевление, который вызовет парад. Также это можно будет расценить как "победу над вирусом".

Путин может назвать дату голосования сегодня, в понедельник, 1 июня. Но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее СМИ писали, что голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней.

Теги: голосование по поправкам, конституция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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