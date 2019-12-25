СМИ: голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней

Избирательные комиссии должны будут заранее получить данные тех, кто находится на карантине.

Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней и провести его на свежем воздухе. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ с данными рекомендациями ЦИКу.

Голосование предлагается проводить под тентами и навесами возле тех зданий, где обычно работают территориально-избирательные комиссии. Рядом должна быть оборудована санитарная комната с водоснабжением, мылом и одноразовыми полотенцами. Голосующим, согласно документу, должны выдавать средства индивидуальной защиты.

Также на уличных участках должен быть установлен температурный контроль и все условия для соблюдения голосующими социальной дистанции.

В документе прописано, что избирательные комиссии должны будут заранее получить данные тех, кто находится на карантине. Таких граждан занесут в список, после чего отправят в специальное место для голосования.

Ранее мы рассказывали, что Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими.