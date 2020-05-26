Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на первой пресс-конференции после выздоровления.
Отвечая на вопрос о новых запросах общества, Песков отметил, что это закономерный процесс общественной жизни и их следует принимать во внимание.
Песков рассказал, что в Кремле не считают поправки к Конституции России не соответствующими действующим социальным запросам.
Ранее Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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