Об этом рассказал пресс-секретарь президента.

Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на первой пресс-конференции после выздоровления.

Отвечая на вопрос о новых запросах общества, Песков отметил, что это закономерный процесс общественной жизни и их следует принимать во внимание.

Песков рассказал, что в Кремле не считают поправки к Конституции России не соответствующими действующим социальным запросам.

Ранее Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом.

Видео: kremlin.ru