Путин объявил 24 июня и 1 июля нерабочими днями

Именно на эти даты запланированы Парад Победы и голосование по правкам в Конституцию.

В 2020 году у россиян появилось два новых нерабочих дня – 24 июня и 1 июля. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин.

Ранее стало известно, что 24 июня (выпадает на среду) состоится перенесенный из-за пандемии коронавируса юбилейный Парад Победы. В Министерстве труда пояснили, что за этот нерабочий день россияне получат свой обычный дневной заработок.

"Нерабочий день [24 июня] не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере", - говорится в письме Минтруда РФ, которое приводит газета "Аргументы и факты".

Поскольку 24 июня не будет считаться праздничным днем, то и 23 июня не будут укорачивать на час.

Парад Победы в этот день начнется в 10 часов утра. В 22 часа прогремит артиллерийский салют. Власти перенесли празднование Дня Победы именно на 24 июня, так как в этот день был проведен Парад в 1945 году. Акция "Бессмертный полк" состоится 26 июля, в День Военно-морского флота России.

Голосование по поправкам в Конституцию

Во время заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию Владимир Путин отказался от идеи проведения голосования в один день с Парадом Победы. Президент заявил, что принятие поправок – это отдельная и крупная веха в жизни страны.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил провести голосование в конце июня, однако глава ЦИК Элла Памфилова выдвинула в качестве оптимальной даты 1 июля. Путин согласился с ее мнением, отметив, что таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования. 1 июля (выпадает на среду) также будет в России нерабочим днем.

Фото: скриншот / Совещание Владимира Путина с рабочей группой по конституционным поправкам от 01.06.2020