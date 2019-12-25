Генштаб заявил об игнорировании НАТО предложений по безопасности полетов

Валерий Герасимов объяснил, что США и североатлантический альянс увеличили число разведывательных полетов у российских границ.

США и НАТО не отвечают на предложения России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море. Об этом в интервью журналистам RT рассказал глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По словам генерала, американские летчики совершают полеты над акваториями Черного Балтийского Морей, Северного Ледовитого океана и на востоке РФ. Эта ситуация не устраивает Минобороны России.

Им оказывалось противодействие, контроль за ними осуществлялся...За последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолётов стратегической авиации Валерий Герасимов, российский генерал

Военный отметил, что силы североатлантического альянса отрабатывают собственные боевые маневры вблизи российских границ. России приходится реагировать на ситуацию, поднимаются расчеты противовоздушной обороны, авиация.

И мы предлагали в свое время - и год, и два назад - руководству и НАТО, и Вооруженных сил США рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море Валерий Герасимов, российский генерал

Трамп считает, что США "вдохнули новую жизнь" в НАТО.

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