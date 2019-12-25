  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп считает, что США "вдохнули новую жизнь" в НАТО
Сегодня, 16:52
163
matveyvn

Трамп считает, что США "вдохнули новую жизнь" в НАТО

0 0

Ранее он заявил, что участие в "бесконечных" войнах за рубежом истощило армию.

Президент США Дональд Трамп считает, что Штаты "вдохнули новую жизнь" в НАТО. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на 75-й Генассамблее ООН.

Отрывки из речи главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

Мы вдохнули новую жизнь в НАТО.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что участие в "бесконечных" войнах за рубежом истощило армию США. Политик считает, что когда он заступил на пост главы Белого дома, вооруженные силы страны были полностью истощены, как и авиация.

Фото: pixabay.com

 

Теги: нато, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии