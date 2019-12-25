Трамп: Участие в войнах за рубежом истощило армию США

Глава США считает, что Вашингтону не нужно было заходить на Ближний Восток.

Дональд Трамп заявил о том, что участие в "бесконечных" войнах за рубежом истощило армию США. Об этом американский президент рассказал избирателям в рамках выступления на митинге в Детройте штате Огайо.

Я видел так много глупых бесконечных войн. Не так-то просто вывести вооруженные силы, военно-промышленный комплекс Дональд Трамп, президент США

Политик считает, что когда он заступил на пост главы Белого дома, вооруженные силы страны были полностью истощены, как и авиация. Трамп напомнил, что сейчас Вашингтон исправляет ситуацию, Пентагон создает новые истребители и бомбардировщики, танки и ракеты. В Ираке осталась лишь небольшая часть военного контингента США, еще меньше - в Сирии.

Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть. Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток Дональд Трамп, президент США

Байден считает, что Трамп впал в панику из-за пандемии.