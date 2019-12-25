Президент СШа обвинил Обаму в поставок Киеву одних "подушек".

Дональд Трамп признал, что не уверен в оплате Украиной поставок оружия США. Об этом американский лидер заявил во время выступления перед избирателями на митинге в Детройте штате Огайо. По словам главы Белого Дома, он не имеет данных о том, что Киев рассчитается с Вашингтоном по сделке, связанной с поставкой противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Мы передаем противотанковые ракеты Украине. Мы продаем их - в теории. Не знаю, получим ли мы когда-либо за них деньги. Мы продаем их...Пока Обама посылал на Украину подушки, я отправил противотанковые ракеты Дональд Трамп, президент США

Трамп отметил, что предыдущая администрация при Бараке Обаме поставляла Киеву лишь "подушки", а не вооружения. Президент выразил надежду на то, что главы США и РФ смогут ладить между собой, несмотря на проблемы в отношениях двух стран.

Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия.