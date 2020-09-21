Он отметил, что у Америки есть самое мощное оружие на планете.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия. Заявление он сделал во время интервью Fox News.

Я направил 2,5 триллиона долларов на военные цели, поскольку наши вооруженные силы находились ранее в ужасном состоянии. Дональд Трамп, президент США

Он отметил, что у Америки есть самое мощное оружие на планете — такого, по его словам, нет больше ни у кого. Трамп считает, что это вызывает зависть у председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина.

Трамп считает, что наибольшую проблему для США сейчас представляет Китай. Он подчеркнул, что до него "никто не проводил такую жёсткую политику в отношении России". При этом Трамп считает, что если наладить отношения с КНР и РФ, то это станет решением проблемы для Штатов.

Ранее Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином в конце Второй мировой войны.

Видео: Youtube/Fox News