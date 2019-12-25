Трамп считает, что события в Миннеаполисе похожи на штурм Берлина.

Президент США Дональд Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на выступление лидера перед сторонниками на митинге в штате Северная Каролина.

Американский лидер подчеркнул, что сотрудники федеральных органов навели порядок в охваченном демонстрациями протеста и беспорядками Миннеаполисе за полчаса. По мнению корреспондентов CNN, протесты носили исключительно мирный характер. Однако, как отметил Трамп, во время репортажа все было охвачено пламенем. По его словам, это было похоже на Берлин во время войны.

Напомним, массовые акции протеста начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали удушающий захват, в результате чего афроамериканец умер. Чтобы навести порядок в штате, к местным правоохранителям подключилась Национальная гвардия США. В 40 штатах, включая Нью-Йорк и Вашингтон, был введен комендантский час.

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