Шампань подчеркнул, что власти не видят условий продолжения дискуссий по данному вопросу. По словам дипломата, Китай в 2020 году – это не Китай в 2016 году.

Канада приостановила переговоры о свободной торговле с Китаем. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

В сентябре 2016 года правительства Канады и Китая приступили к переговорам по углублению двусторонних экономических связей. Стороны намеревались в будущем заключить договор о свободной торговле. В декабре 2018 года между сторонами возникли дипломатические трения. Они основывались на задержании в Ванкувере финансового директора Huawei. Затем власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, а после главу международной НПО Paektu Cultural Exchange Майкла Спэйвора.

Китай обвиняет Коврига и Спэйвора в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае оба канадских гражданина были объявлены под арест, 19 июня 2020 года прокуратура Китая обвинила их в шпионаже.

Ранее мы сообщили, что в Совфеде озвучили риски для Европы при отказе от "Северного потока -2".

Фото: pixabay