Чиновник полагает, что отказ от строительства газопровода "Северный поток -2" может привести к многомиллиардным штрафным санкциям.

В Совфеде озвучили риски для Европы при отказе от "Северного потока -2". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутата бундестага, члена комитета по международным делам ("Альтернатива для Германии") Вальдемара Гердта.

Гердт отметил, что "Северный поток -2" является российским проектов, а не немецким. В нем задействованы свыше 100 организаций. У каждой из них есть разрешение на строительство, какие-то из них даже вложили деньги. В Совфеде считают, что остановка строительства российского газопровода приведет к более 10 млрд евро штрафных санкций. По словам депутата бундестага, отказ от "Северного потока -2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии.

Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока – 2", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся – в месяц за газ и свет придется платить на 20% больше. - Вальдемар Гердт, член комитета по международным делам

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