Байден считает, что Трамп впал в панику из-за пандемии

Демократ выступил перед избирателями в Висконсине.

Джо Байден считает, что Дональд Трамп впал в панику из-за пандемии коронавируса. Об этом кандидат в президенты США заявил на митинге с избирателями в штате Висконсин. Политик считает, что действующий глава Белого дома не смог сохранить хладнокровие и не предпринял необходимые меры для защиты населения. Демократ уверен, что Америке был нанесен более серьезный ущерб, чем любому другому государству.

Всю свою жизнь Дональд Трамп бежал от проблем, с которыми сталкивался. В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену Джо Байден, кандидат в президенты США

Демократ уверен, что президент США старался скрыть от граждан Америки возможные последствия пандемии COVID-19, так как не хотел допустить паники на финансовых рынках. такая ситуация понизила бы его шансы на переизбрание.

Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США.

Видео: YouTube / NBC News