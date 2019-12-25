Силы альянса не смогли свободно маневрировать около госграниц России.

Более 20 кораблей Черноморского флота России заблокировали суда НАТО в Черном море. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей". В СМИ считают, что своими действиями ВМФ России деморализовало военнослужащих Североатлантического альянса в регионе.

По устоявшейся традиции часть районов проведения учений ВС Украины и Черноморского флота накладывается друг на друга, что придаёт складывающейся довольно непростой обстановке дополнительный колорит Telegram-канал "Оперативная линия"

Следует отметить, что российские военные моряки не предупреждали НАТО, что готовы оказать жесткий ответ в качестве реакции на провокацию. В результате силы НАТо оказались зажаты в акватории Черного моря. Они лишились возможности свободного маневрирования около российских границ.

Госсекретарь США поблагодарил Литву за роль в ситуации вокруг Белоруссии.