ВМС США направили второй корабль в Черное море

USNS Yuma направляется в акваторию Черного моря.

Военно-морские силы США направили второй корабль в Черное море. Об этом рассказали представители Шестого флота. По их сведениям, в регион направился транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

USNS Yuma начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. Шестой флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе сообщение Шестого флота США

Напомним, что штаб-квартира шестого флота США расположена в итальянском городе Неаполь. Представители США занимаются межвоенными и военно-морскими операциями с участием стран-союзниц по НАТО и другими партнерами.

Накануне в Черное море отправился эсминец "Теодор Рузвельт", оснащенный ракетным оружием. Он будет участвовать в операции, необходимой для обеспечения безопасности региона.

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