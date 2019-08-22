"Титаник" впервые вскроют ради радиопередатчика Маркони

Летом 2020 года эксперты проникнут на затонувший корабль.

"Титаник" впервые вскроют. Об этом сообщили журналисты из The New York Times. Они рассказали, что окружной суд Норфолка разрешил компании RMS Titanic произвести извлечение с затонувшего судна радиопередатчика Маркони. Планируется, что аппарат достанут летом 2020 года.

Журналисты отметили, что представители RMS Titanic просили о немедленном подъеме уникального устройства с "Титаника". Они заявили, что радиопередатчик Маркони имеет уникальную ценность для истории, науки и культуры. Судья Бич Смит согласилась с доводами.

Напомним, что именно с аппарата Маркони экипаж "Титаника" подал сигнал о бедствии. Эксперты считают, что радиопередатчик может превратиться в прах уже в ближайшее время. Однако против подъема радиоустройства настаивают члены Национального управления океанических и атмосферных исследований. Они считают, что выгода от вскрытия корабля не стоит затраченных сил. Они предлагают оставить "Титаник" в покое, так как он является "могилой, которую нужно уважать". Специалисты недовольны будущей операцией по этическим соображениям.

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Видео: Youtube/lusitania 25