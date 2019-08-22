"Титаник" впервые вскроют ради радиопередатчика Маркони

"Титаник" впервые вскроют. Об этом сообщили журналисты из The New York Times. Они рассказали, что окружной суд Норфолка разрешил компании RMS Titanic произвести извлечение с затонувшего судна радиопередатчика Маркони. Планируется, что аппарат достанут летом 2020 года.
Журналисты отметили, что представители RMS Titanic просили о немедленном подъеме уникального устройства с "Титаника". Они заявили, что радиопередатчик Маркони имеет уникальную ценность для истории, науки и культуры. Судья Бич Смит согласилась с доводами.
Напомним, что именно с аппарата Маркони экипаж "Титаника" подал сигнал о бедствии. Эксперты считают, что радиопередатчик может превратиться в прах уже в ближайшее время. Однако против подъема радиоустройства настаивают члены Национального управления океанических и атмосферных исследований. Они считают, что выгода от вскрытия корабля не стоит затраченных сил. Они предлагают оставить "Титаник" в покое, так как он является "могилой, которую нужно уважать". Специалисты недовольны будущей операцией по этическим соображениям.
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Видео: Youtube/lusitania 25
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