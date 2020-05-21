Корабль вошел в Филиппинское море.

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вернулся в море. Об этом сообщили журналисты телеканала CNN со ссылкой на заявление ВМС США. Корреспонденты напомнили, что ранее на корабле была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого авианосцу пришлось около двух месяцев провести на базе острова Гуам в изоляции. На данный момент экипаж "Теодора Рузвельт" вошел в акваторию Филиппинского моря.

После полной гигиенической обработки от кормы до носа необходимое для управления кораблем число членов экипажа вернулось на борт журналисты CNN

Телеканал добавил, что все военнослужащие на корабле прошли через строгую проверку состояния здоровья. Медики признали их готовыми нести службу на американском корабле. Контр-адмирал ВМС США Брюс Джиллингем заметил, что "Теодор Рузвельт" готов " с точки зрения медицинских показателей".

В заражении военных на авианосце "Теодор Рузвельт" нашли аномалию.

Фото и видео: Youtube/Nautical PappyStu