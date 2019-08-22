К обломкам корабля спустилась первая за 14 лет группа людей.

Американские ученые рассказали о состоянии "Титаника", который затонул 107 лет назад. По прогнозам специалистов, из-за коррозии и воздействия микроорганизмов легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году. Об этом пишет Atlantic Productions.

Эта экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав вошли ученые, историки и дайверы. За восемь дней они совершили пять погружений, в ходе которых сделали снимки в формате 4К, а также создали детализированную 3D-модель парохода.

Оказалось, что больше всего разрушилась правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте начал разрушаться корпус. Ученые уверены, что в дальнейшем процесс разрушения корабля будет только усиливаться. Поэтому память о роскошном корабле останется лишь на документальных кадрах и в одноименном фильме Джеймса Кэмерона.

14 апреля 1912 года "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, столкнулся с айсбергом и пошел ко дну спустя два часа 40 минут. В результате происшествия погибли около 1,5 тысяч человек.

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Видео: кадры из фильма "Титаник"