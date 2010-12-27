В Петербурге изучают 8000-летнюю керамику, найденную у берегов Дона

Петербургские археологи изучают старейшую из обнаруженных в Восточной Европе керамику. Артефакты, чей возраст может превышать 8000 лет, нашли во время раскопок в поселении каменного века Ракушечный Яр на берегу Дона. Об этом пишет "Фонтанка".
Древние предметы обихода обнаружили сотрудники Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из некоммерческого партнерства "Южархеология" и студентами из отряда "Монолит". Добычей ученых стали фрагменты глиняной статуэтки, а также разнообразные украшения из ракушек, мотыга, сделанная из рогов оленя. Благодаря слою песка предметы хорошо сохранились.
По словам специалистов, находка поможет узнать больше о жизни племен, обитавших на берегах Дона в неолите.
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Фото: pixabay.com
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