В крепости Керчь нашли фугас и 1700 боеприпасов времен ВОВ

Опасные находки увезли на специальный полигон и уничтожили.

В крепости Керчь в Крыму нашли фугас и 1700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Опасные находки обнаружили во время работ по разминированию крепости. Найденные боеприпасы идентифицировали как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 1700 штук. Еще один признали фугасной авиабомбой весом 100 кг.

Подчеркивается, что все боеприпасы были извлечены и переданы сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму. Их вывезли на специальный полигон и уничтожили.

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Видео: YouTube / Минобороны России