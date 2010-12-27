У гостиницы Park Inn в Московском районе прохожий нашел снаряд времен ВОВ

Утром саперы уберут снаряд, который может оказаться действующим.

В Московском районе Петербурга прохожие случайно наткнулись на мину, оставленную со времен ВОВ. По словам местного жителя, старинный боеприпас находился около гостиницы Park Inn. Пользователь сообщил о находке в полицию. Позже специалисты определили, что предмет действительно является 50-миллиметровым минометным снарядом.

Очевидец опубликовал фотографию находки в социальных сетях. Известно, что на место событий выехал специальный наряд "Росгвардии". Оперативники отметили, что несмотря на ржавчину, боеприпас все еще может быть опасным для окружающих. Территорию огородили аварийной лентой.

Известно, отряд взрывотехников из Западного военного округа сможет прибыть на место инцидента только утром 19 июля. До этого момента на участке сохраняется полицейское оцепление.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Новоприозерском шоссе машина попала в ДТП из-за брошенного на дорогу дивана.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб