Видео: на Новоприозерском шоссе машина попала в ДТП из-за брошенного на дорогу дивана

Водители возмущены действиями водителя, который потерял груз и создал опасную ситуацию на дороге.

В Ленинградской области выброшенный диван стал причиной аварии на трассе. Пользователи социальных сетей рассказали, что заметили странный предмет, напоминающий им матрас, вечером 18 июля на Новоприозерском шоссе. В результате он стал причиной ДТП. Автомобилист не справился с управлением, наехав на препятствие, и угодил в дорожное ограждение.

Позже выяснилось, что препятствие было не матрасом, а диваном. Части мягкой мебели оказались разбросаны далее по проезжей части. На данный момент сведений о пострадавших нет. На место вызваны сотрудники ДПС. Они постараются выяснить, кто же из водителей оставил опасный предмет на дороге и не вернулся за ним.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб