Видео: на Маршала Казакова появился свой "Сайлент Хилл" из-за прорыва трубы с кипятком

На месте аварию ликвидируют сотрудники "Теплосети"

В Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Вечером 18 июля местные жители забили тревогу из-за лопншувшего трубопровода с горячей водой. Очевидцы отметили, что проблема возникла около 3 корпуса 28 дома по улице Маршала Казакова. Из-за пара от кипятка пользователи социальных сетей прозвали инцидент местным "Сайлент Хиллом".

На месте прорыва работают специалисты ремонтной службы "Теплосети". По данным пресс-службы компании, аварийное место уже ограждено. Проводятся работы по локализации. В ближайшие дома поступает горячая вода по резервной схеме.

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