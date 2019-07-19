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Видео: на Маршала Казакова появился свой "Сайлент Хилл" из-за прорыва трубы с кипятком

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На месте аварию ликвидируют сотрудники "Теплосети"

В Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Вечером 18 июля местные жители забили тревогу из-за лопншувшего трубопровода с горячей водой. Очевидцы отметили, что проблема возникла около 3 корпуса 28 дома по улице Маршала Казакова. Из-за пара от кипятка пользователи социальных сетей прозвали инцидент местным "Сайлент Хиллом".

На месте прорыва работают специалисты ремонтной службы "Теплосети". По данным пресс-службы компании, аварийное место уже ограждено. Проводятся работы по локализации. В ближайшие дома поступает горячая вода по резервной схеме. 

Ранее Piter.tv писал о том, что у "Леноблводоканала" в Выборге снова бомбануло.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб



 

Теги: кипяток, коммунальная авария, прорыв трубы, сайлент хилл, теплосеть, улица маршала казакова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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