Без комментариев: у "Леноблводоканала" в Выборге снова бомбануло

В самом сердце старого Выборга в эти минуты работают две бригады по устранению прорыва на трубопроводе. Люди все это время остаются без воды.

Выборг снова остался без холодной воды - на этот раз частично. Обесточенным оказался район старого города в окрестностях Ратушной башни. Канал Piter.TV публикует кадры, снятые в полночь с 18 на 19 июля. На них можно увидеть, как сразу в двух местах работают аварийные бригады "Леноблаводоканала". Пока что их труды результатов не дали: на месте прорыва хлещет вода, а в окрестных домах все еще нет водоснабжения.

По предварительным данным, причиной ЧП стал прорыв на трубе холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Это уже третья крупная авария со стороны "Леноблводоканала". До этого в зоне их ответственности произошел крупный прорыв, оставивший весь Выборг без воды почти на 12 часов. А затем весь город обсуждал мощный гейзер, который образовался в одном из районов города.

Непонятно, почему в этот раз один прорыв на небольшой трубе привел к "раскопкам" сразу на двух соседних улицах. Возможно, водоканальцы просто не могут установить место течи или подобраться к нему. Мы продолжим следить за происходящим. Представители ремонтной бригады заявили корреспонденту ПитерТВ, что справятся с прорывом в течение часа. Однако через 2 часа после случившегося результаты ремонта успехом не увенчались.