Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море

США проведут в регионе учения вместе с коллегами по НАТО.

Эсминец Военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" направляется в Черное море. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота. Чиновники пояснили, что экипаж боевого корабля будет отрабатывать вместе с партнерами по НАТО мероприятия по обеспечению безопасности в регионе.

15 сентября 2020 года эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций сообщение Шестого флота ВМС США

Напомним, что для ВМС США в 2020 году это будет шестой раз, когда их корабль попадает в Черное море. В июне в акваторию заходил в рамках совместных учений Sea Breeze с Украиной эсминец "Портер".

В Филиппинском море разбился американский истребитель.

Фото и видео: Youtube/Nautical PappyStu