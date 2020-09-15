Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море

Эсминец Военно-морских сил США "Теодор Рузвельт" направляется в Черное море. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота. Чиновники пояснили, что экипаж боевого корабля будет отрабатывать вместе с партнерами по НАТО мероприятия по обеспечению безопасности в регионе.
15 сентября 2020 года эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций
сообщение Шестого флота ВМС США
Напомним, что для ВМС США в 2020 году это будет шестой раз, когда их корабль попадает в Черное море. В июне в акваторию заходил в рамках совместных учений Sea Breeze с Украиной эсминец "Портер".
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Фото и видео: Youtube/Nautical PappyStu
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