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В Филиппинском море разбился американский истребитель
Сегодня, 10:44
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lesjasap

В Филиппинском море разбился американский истребитель

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Экипажу F/A-18F Super Hornet удалось катапультироваться и спастись.

В Филиппинском море разбился американский истребитель. Об этом рассказали журналисты из American Military News. Они отметили, что пострадавший самолет F/A-18F Super Hornet приписан к авиакрылу авианосца "Теодор Рузвельт".

Местные СМИ заявили, что во время крушения в кабине истребителя находились два пилота. Они были вынуждены катапультироваться. Минобороны организовало их поиски. Военные найдены и подняты на борт вертолета. 

Согласно командованию Тихоокеанского флота, сейчас состояние летчиков проверено медиками. Серьезных повреждений у них не обнаружено. Мужчины смогли избежать переохлаждения. В настоящее время ВМС США занимается расследованием инцидента с  Super Hornet. Эксперты устанавливают причины падения самолета в море.

Компания Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet.

Теги: f a-18f super hornet, авиакатастрофа, крушение, филлипинское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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