Экипажу F/A-18F Super Hornet удалось катапультироваться и спастись.

В Филиппинском море разбился американский истребитель. Об этом рассказали журналисты из American Military News. Они отметили, что пострадавший самолет F/A-18F Super Hornet приписан к авиакрылу авианосца "Теодор Рузвельт".

Местные СМИ заявили, что во время крушения в кабине истребителя находились два пилота. Они были вынуждены катапультироваться. Минобороны организовало их поиски. Военные найдены и подняты на борт вертолета.

Согласно командованию Тихоокеанского флота, сейчас состояние летчиков проверено медиками. Серьезных повреждений у них не обнаружено. Мужчины смогли избежать переохлаждения. В настоящее время ВМС США занимается расследованием инцидента с Super Hornet. Эксперты устанавливают причины падения самолета в море.

Компания Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet.